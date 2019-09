Kosovo: presidente Thaci a colloquio con segretario generale Nato Stoltenberg

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha incontrato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a margine dei lavori dell'Assemblea generale Onu a New York. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Bota Sot", i temi centrali della discussione sono stati la cooperazione tra la Nato e il paese balcanico, la missione Kfor, e il processo di trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un esercito. "La missione Kfor continua a fare un lavoro meraviglioso in Kosovo", ha dichiarato Thaci, il quale ha assicurato che il processo di trasformazione delle Ksf va avanti come programmato in collaborazione con i partner internazionali. "Le Ksf oggi sono una forza professionale che rispetta gli standard Nato, che è addestrata dalla Nato; una forza multietnica che punta ad un equa rappresentazione di genere", ha affermato il presidente kosovaro. Thaci, nel corso della sua visita a New York per l'Assemblea generale, ha avuto ieri un breve colloquio anche con il presidente Usa Donald Trump nell'ambito del ricevimento offerto da quest'ultimo.(Kop)