Serbia: ministro Esteri Dacic, nuovi paesi pronti a ritirare riconoscimento Kosovo (4)

- Lo scorso 16 agosto Dacic ha detto che un nuovo paese "è pronto a ritirare il proprio riconoscimento" dell'indipendenza del Kosovo. Secondo quanto precisato allora da Dacic si trattava "del 15mo Stato nel mondo" che ha preso una tale decisione nell'ultimo periodo. Il ministro non ha allora reso noto il nome del paese, aggiungendo che d'accordo con i vertici politici di questo Stato è stato deciso di comunicare il nome nel prossimo periodo. "Non volevamo che sembrasse di voler fare un dispetto al Quintetto", ha osservato sempre allora Dacic in riferimento alla nota emessa nei giorni precedenti da Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Germania. (segue) (Seb)