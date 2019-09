Infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic annuncia avvio nuovo piano d'investimenti (2)

- È stato firmato il 12 settembre a Belgrado un accordo fra il governo della Serbia e la Banca europea per gli investimenti (Bei) per finanziare la costruzione della cosiddetta Autostrada della pace: secondo un comunicato emesso dalla Bei, l'istituto ha concesso 100 milioni sotto forma di prestito per la realizzazione del tratto autostradale fra la città di Nis (240 chilometri a sud di Belgrado) e la località di Merdare. Il progetto beneficerà inoltre di una sovvenzione (investment grant) di 48 milioni di euro proveniente dall'iniziativa guidata dall'Unione europea Balkans investment framework. Il commissario Ue ai Trasporti uscente, Violeta Bulc, era presente alla cerimonia. Il tratto Nis-Merdare è lungo 32 chilometri su 100 chilometri totali del progetto fino a Pristina. La nuova autostrada fa parte di un più ampio Corridoio lungo 314 chilometri che collega l'Europa meridionale e orientale. Il progetto ha un valore di 255 milioni di euro e dovrebbe essere completato entro la fine del 2024. (segue) (Seb)