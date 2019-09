Serbia-Usa: presidente Vucic con diplomatici Reeker e Palmer a New York

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha avuto un incontro a New York con l'assistente del segretario di stato Usa Philip Reeker e con l'inviato speciale Usa per i Balcani occidentali, Matthew Palmer. Secondo una nota della presidenza serba, l'incontro è avvenuto a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Vucic ha sottolineato che la Serbia è pronta a tornare al dialogo con Pristina dopo l'eliminazione dei dazi kosovari sulle merci serbe. La Serbia, ha aggiunto Vucic, è impegnata sinceramente nella ricerca di una soluzione di compromesso. "Tale compromesso deve rispettare gli interessi dei serbi che là vivono e tutelare gli interessi nazionali della Serbia", ha detto Vucic. Al centro del colloquio è stata anche la situazione regionale complessiva. Gli interlocutori hanno osservato a questo proposito che la stabilità della regione, come pure il suo percorso europeo, sono importanti per un progresso politico ed economico. (Seb)