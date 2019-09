Kosovo: leader Pdk Veseli, pronti a ridurre dimensioni governo (2)

- Secondo quanto annunciato in precedenza dallo stesso Veseli, l’asse portante del programma politico del Partito democratico del Kosovo in caso di vittoria alle prossime elezioni è la lotta alla corruzione e al clientelismo. "Farò anche appelli pubblici, oltre alle eccezionali risorse del Pdk e delle istituzioni della Repubblica del Kosovo, sono fiducioso che ci siano agenti di polizia, pubblici ministeri e giudici eccezionali che porteranno tutto a termine, lo hanno bisogno di sostegno”, ha spiegato Veseli sottolineando di volere “ripulire il sistema giudiziario e di polizia”. Il presidente del parlamento ha aggiunto che la corruzione e il nepotismo sono i “principali ostacoli” che danneggiano le speranze dei giovani e delle imprese del paese. "Senza superare questa sfida, non possiamo passare a un'occupazione sostenibile e allo sviluppo di un'economia forte e competitiva", ha chiarito il leader del Pdk rimarcando di “non avere nulla di personale contro nessuno”, ma di volere intraprendere azioni sul tema in coordinamento con Stati Uniti e Unione europea. (segue) (Kop)