Speciale difesa: Carta Stati Uniti-Adriatico, capi di Stato maggiore riuniti in Albania

- I capi di Stato maggiore della Difesa dei paesi membri (Albania, Croazia, Bosnia, Montenegro e Macedonia del Nord, mentre Serbia e Kosovo vi partecipano con lo status di osservatori) della Carta Stati Uniti-Adriatico (A5), iniziativa promossa da Washington per favorire l'ingresso nella Nato dei paesi dei Balcani, saranno riuniti oggi a Durazzo, in Albania, paese che ha la presidenza di turno dell'iniziativa. La riunione sara' salutata alla sua apertura dal ministro albanese della Difesa Olta Xhaçka. Gli Stati uniti sono rappresentati dal numero due del Comando statunitense in Europa, il generale Stephen Twitty. (Alt)