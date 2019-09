Difesa: paesi membri dell'A5 decidono di partecipare alla Missione Nato in Iraq

- I capi di Stato maggiore della Difesa dei paesi membri (Albania, Croazia, Bosnia, Montenegro e Macedonia del Nord, mentre Serbia e Kosovo vi partecipano con lo status di osservatori) della Carta Stati Uniti-Adriatico (A5), iniziativa promossa da Washington per favorire l'ingresso nella Nato dei paesi dei Balcani, hanno concordato di partecipare alla NmI (Missione Nato in Iraq) con l'invio di un congiunto contingente. La decisione è stata presa nel corso della riunione svoltasi oggi a Durazzo, a seguito di una proposta avanzata dalle autorità di Tirana. "Essere membro della Nato è soprattutto una responsabilità per abbracciare i valori su cui è fondata l'Alleanza, per cooperare a consolidare la sicurezza e la stabilità nella regione, ma anche per la sicurezza collettiva ovunque sia richiesta", ha dichiarato il ministro della Difesa albanese Olta Xhacka invitando i paesi membri ad approvare la proposta per una congiunta rappresentanza dei membri dell'A5 in Iraq. (segue) (Alt)