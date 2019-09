I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: leader Pdk Veseli, pronti a ridurre dimensioni governo - Il Partito democratico del Kosovo (Pdk), in caso di vittoria alle elezioni del 6 ottobre, ridurrà le dimensioni del governo di Pristina in modo da renderlo più efficiente. Lo ha detto il leader e candidato premier del Pdk, Kadri Veseli, in un'intervista all'emittente "Ktv". "Sarà più piccolo, più efficiente", ha dichiarato Veseli indicando che l'azione del suo governo sarà incentrata su "giovani, innovazione, tecnologia e imprese". Il leader del Pdk ha poi individuato come uniche "linee rosse" la corruzione e il mancato riconoscimento dell'indipendenza kosovara da parte della Serbia. "Andrò al dialogo, non mi nasconderò", ha assicurato comunque Veseli in riferimento ai negoziati tra Pristina e Belgrado, aggiungendo che la questione della demarcazione dei confini e dei dazi sono "atti amatoriali ed impulsivi". (Res)