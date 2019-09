Nato: vice comandante truppe Usa in Europa, Albania partner apprezzato

- L'Albania non è semplicemente un alleato della Nato, ma un partner di sicurezza rispettato e apprezzato, sia a livello regionale che globale: lo ha affermato il numero due del Comando statunitense in Europa, il generale Stephen Twitty, al termine della riunione dei capi di Stato maggiore della difesa dei paesi della Carta Stati Uniti-Adriatico (A5), iniziativa promossa da Washington per favorire l'ingresso nella Nato dei paesi dei Balcani, e alla quale aderiscono quali Stati membri l'Albania, la Croazia, la Bosnia, il Montenegro e la Macedonia del Nord, mentre Serbia e Kosovo vi partecipano con lo status di osservatori. Il generale Twitty ha ricordato come "da quando è diventato membro della Nato nel 2009, l'Albania ha impegnato truppe e risorse per le missioni e le operazioni della Nato in Afghanistan, Kosovo, Bosnia in Lettonia". (segue) (Alt)