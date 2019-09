Albania-Ue: ministro Esteri Cakaj conferma sostegno a processo di integrazione Seecp

- L'Albania sviluppa la sua politica regionale sui principi delle relazioni di buon vicinato e della fruttuosa cooperazione e continuerà a dare il suo "contributo ineguagliabile" al Processo di cooperazione dei paesi dell'Europa sudorientale (Seecp). Lo ha detto il ministro albanese per l'Europa e gli Affari esteri Gent Cakaj, intervenuto oggi a New York ad una riunione informale dei ministri degli Esteri dei paesi che partecipano all'iniziativa Seecp. Nel corso dell'incontro, che si è svolto a margine della 74a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Cakaj ha detto che la prossima presidenza ad interim della Repubblica del Kosovo offre un "valore speciale" all'iniziativa, e osservato che il paese sta "dimostrando con forza" la sua capacità di azione regionale e la sua credibilità internazionale. Alla luce della prossima presidenza Seecp, riferisce l'agenzia di stampa "Ata", la Repubblica del Kosovo ha identificato in digitalizzazione, gioventù e cultura tre azioni prioritarie da sviluppare nell'ambito del processo di integrazione europea dei Balcani occidentali.(Was)