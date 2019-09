Serbia: ministro Esteri Dacic, nuovi paesi pronti a ritirare riconoscimento Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha dichiarato che "ci saranno ancora paesi nel prossimo periodo" pronti a ritirare o congelare il proprio riconoscimento del Kosovo. "Posso dire apertamente, come ha annunciato il presidente (della Serbia Aleksandar) Vucic, che i nostri cittadini possono stare sicuri del fatto che nel prossimo periodo, come qui (a New York) concordato, ci saranno ancora paesi che ritireranno o sospenderanno, congeleranno la decisione di riconoscere il Kosovo", ha detto Dacic, che si trova a New York per prendere parte ai lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Secondo quanto riporta una nota emessa oggi dal ministero di Belgrado, Dacic ha aggiunto che la candidatura del Kosovo per un ingresso nell'Interpol "non passerà", perché contro questa eventualità sono state unite le forze del ministero degli Esteri, di quello dell'Interno e della presidenza della Serbia. (segue) (Seb)