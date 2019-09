Serbia: ministro Esteri Dacic, nuovi paesi pronti a ritirare riconoscimento Kosovo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo pronti ad assumere il nostro ruolo nel processo a sostegno dell'Alto rappresentante Ue, ma non possiamo farlo fino a che non darete entrambi un segnale verso il compromesso, verso la rimozione degli ostacoli e verso una ripresa dei colloqui", si legge ancora nella nota. Per il Kosovo, prosegue il comunicato, questo significa sospendere i dazi imposti alla Serbia. Per la Serbia, questo significa sospendere la campagna per un non riconoscimento del Kosovo. "Vogliamo vedere la gente del Kosovo e della Serbia beneficiare di una pace duratura e avere l'opportunità di costruire il suo futuro. Restiamo pronti ad assisterli in ogni modo possibile", conclude la nota. (segue) (Seb)