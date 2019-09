Serbia: ministro Esteri Dacic, nuovi paesi pronti a ritirare riconoscimento Kosovo (7)

- Secondo quanto commentato il giorno dopo dal ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, la nota emessa stabilisce un "falso paragone" fra i dazi introdotti da Pristina sulle merci serbe e la campagna condotta da Belgrado a livello internazionale contro il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Dacic ha detto che secondo tale comunicato sembra che la parte kosovara "abbia il diritto di introdurre i dazi" perché la Serbia sta conducendo una campagna per il ritiro del riconoscimento del Kosovo da parte degli Stati nel mondo. "E allora cosa sono i dazi (di Pristina) verso la Bosnia Erzegovina, conduce anche lei forse una campagna contro il riconoscimento?", ha domandato ironicamente Dacic. Anche il ministro dell'Interno serbo Nebojsa Stefanovic, ha aggiunto Dacic, si sta preparando per la votazione, il prossimo ottobre in Cile, presso l'Assemblea generale dell'Interpol su un'eventuale accoglienza del Kosovo fra i membri dell'organizzazione internazionale. (segue) (Seb)