Serbia: ministro Esteri Dacic, nuovi paesi pronti a ritirare riconoscimento Kosovo (8)

- "Dobbiamo prepararci per fare in modo che non entrino nelle organizzazioni internazionali", ha concluso Dacic. Anche il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, ha replicato alla nota del Quintetto dicendo che la Serbia continuerà a condurre una politica in linea con i propri interessi nazionali. Djuric ha osservato che non si possono mettere sullo stesso piano coloro che violano l'Accordo di libero scambio Cefta e coloro che si difendono dall'ingresso di una parte del proprio territorio nelle organizzazioni internazionali. Il governo di Pristina ha invece replicato smentendo di avere mai "ostacolato il dialogo con Belgrado" e dicendosi pronto a tornare al tavolo dei negoziati per raggiungere un accordo "legalmente vincolante sulla base degli attuali confini e del reciproco riconoscimento". (segue) (Seb)