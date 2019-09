Kosovo-Usa: presidente Thaci a colloquio diplomatici Reeker e Palmer a New York

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha avuto un incontro a New York con l'assistente del segretario di stato Usa Philip Reeker e con l'inviato speciale Usa per i Balcani occidentali, Matthew Palmer. Al centro del colloquio gli ultimi sviluppi politici in Kosovo e il dialogo tra Pristina e Belgrado. Thaci, riferisce l'emittente "Rtk", ha assicurato che i partiti politici kosovari e le istituzioni locali saranno impegnati a formare un nuovo governo "il prima possibile" per rispondere alle sfide più urgenti per il paese. "Abbiamo costruito una tradizione di elezioni libere, giuste e democratiche; mi aspetto che anche questo (il voto del 6 ottobre) sarà così", ha dichiarato Thaci. Reeker ha ribadito l'interesse di Washington per la stabilità dei Balcani occidentali; mentre Thaci ha osservato che la nomina di Palmer come inviato speciale per la regione "è un segnale del fatto che gli Stati Uniti rimangono impegnati per la pace e il progresso nei Balcani occidentali" e "ci dà fiducia" nelle prospettive del dialogo con la Serbia. (Kop)