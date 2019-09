Kosovo-Serbia: fonti stampa, presidente Thaci assicura che nuovo governo abolirà dazi

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci avrebbe "promesso pubblicamente" a New York che il nuovo governo di Pristina, che sarà formato dopo le elezioni del 6 ottobre, abolirà i dazi del 100 per cento imposti sui beni provenienti dalla Serbia. E' quanto riferiscono fonti del quotidiano serbo "Vecernje Novosti", riportato quanto emerso dalla partecipazione del presidente kosovaro ai lavori dell'Assemblea generale Onu a New York. Tale posizione, precisa il quotidiano, sarebbe stata esternata da Thaci nel corso della cena di lavoro ospitata nei giorni scorsi dall'Alto rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini con i leader dei paesi dei Balcani occidentali. Thaci avrebbe quindi condiviso la posizione della comunità internazionale favorevole alla sospensione dei dazi imposti da Pristina per permettere il rilancio del dialogo tra Kosovo e Serbia. (segue) (Kop)