Kosovo: sì da commissione Libe Parlamento Ue a colloqui con Consiglio su liberalizzazione visti

- La commissione libertà civili, giustizia e affari interni (Libe) del Parlamento europeo ha concordato di iniziare i colloqui con il Consiglio dell'Unione europea sulla proposta di esenzione dal visto per il Kosovo e il commissario europeo per le politiche di vicinato e i negoziati sull'allargamento, Johannes Hahn, ha accolto positivamente la decisione. Lo ha scritto Hahn sul suo profilo Twitter ufficiale rilanciando il tweet della commissione Libe. "La commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo ha concordato di iniziare i colloqui con il Consiglio dell'Unione europea sulla proposta di esenzione dal visto per il Kosovo. Il mandato (per avviare i colloqui con il Consiglio) dovrà essere confermato dalla plenaria del Parlamento europeo", ha scritto la commissione Libe. "Bene la commissione Libe che segue la raccomandazione della Commissione europea di iniziare i negoziati con il Consiglio sulla liberalizzazione dei visti per il Kosovo", ha aggiunto Hahn rilanciando quanto scritto dalla Libe. Tra i Ventotto paesi dell'Ue, il Kosovo non è riconosciuto da Spagna, Cipro, Romania, Slovacchia e Grecia. (Beb)