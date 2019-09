Speciale difesa: vice comandante truppe Usa in Europa, Nato dissuaderà "avventurismo russo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato dissuaderà l'avventurismo russo, sconfiggerà i terroristi che cercano di uccidere innocenti e affronterà l'arco dell'instabilità che si sviluppa alla periferia dell'Alleanza: lo ha dichiarato il numero due del Comando statunitense in Europa, il generale Stephen Twitty, al termine della riunione dei capi di Stato maggiore della difesa dei paesi della Carta Stati Uniti-Adriatico (A5), iniziativa promossa da Washington per favorire l'ingresso nella Nato dei paesi dei Balcani, e alla quale aderiscono quali membri membri l'Albania, la Croazia, la Bosnia, il Montenegro e la Macedonia del Nord, mentre Serbia e Kosovo vi partecipano con lo status di osservatori. "Nessuna nazione può affrontare le sfide di oggi da sola. Dobbiamo continuare a sviluppare approcci innovativi che continuano a sviluppare le capacità dei paesi partner per raggiungere i nostri obiettivi di sicurezza condivisi. L'impegno per l'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico è vitale per la nostra sicurezza", ha ribadito Twitty. Il generale statunitense ha sottolineato che "la prontezza della Nato è la nostra più preziosa deterrente per qualsiasi minaccia o sfida alla sicurezza comune. Il commando europeo, continuerà a rafforzare le sue relazioni con alleati e partner strategici, tra cui l'Albania e le nazioni membri della Carta Adriatica. E continueremo a incorporare forze di rotazione appropriate e attrezzature posizionate, al fine di scoraggiare le minacce dalla Russia o da altri attori maligni", ha detto il generale Twitty, aggiungendo che "la Nato, continua a dimostrare che ogni anno, nonostante le sfide che abbiamo affrontato, continuiamo a dimostrare una capacità mai vista prima nella storia dell'umanità". (Alt)