I fatti del giorno - Balcani (4)

- Balcani: Mogherini, apertura negoziati con Albania e Nord Macedonia cruciale per regione e Ue - L'apertura dei negoziati di adesione all'Unione europea con la Macedonia del Nord e l'Albania è cruciale non solo per entrambi i paesi interessati, ma per l'intera regione e per l'Ue. È quello che è stato sottolineato, ieri sera, durante la cena di lavoro che l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha offerto ai leader dei partner dei Balcani occidentali a margine della 74ma Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Lo ha reso noto il Servizio europeo per l'azione esterna. Alla luce della chiara prospettiva dell'Unione europea che i Balcani occidentali hanno, l'Alto rappresentante e i rappresentanti della regione hanno esaminato i progressi sostanziali raggiunti e hanno esaminato i compiti da svolgere. Inoltre è stato espresso sostegno per l'apertura dei negoziati di adesione all'unione europea con la Macedonia del Nord e l'Albania, sottolineando che questa decisione è cruciale non solo per entrambi i paesi interessati, ma per l'intera regione e per l'Ue. Tutti hanno sostenuto la continuazione del dialogo tra Serbia e Kosovo e la rapida conclusione di un accordo giuridicamente vincolante sulla piena normalizzazione delle relazioni. Tutti i partner dei Balcani occidentali hanno confermato, inoltre, il loro forte impegno nei confronti della prospettiva europea, sottolineando che i lavori sulle riforme continuano così come la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato. Mogherini e i leader dei Balcani occidentali hanno inoltre espresso solidarietà all'Albania dopo che il paese è stato colpito da una serie di forti terremoti questo fine settimana. (segue) (Res)