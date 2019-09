Serbia-Usa: premier Brnabic riceve ambasciatore Scott in visita commiato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scott ha ringraziato Vucic per il contributo fornito all'avanzamento dei rapporti bilaterali e per gli sforzi verso una soluzione di questioni importanti per la pace e la stabilità della regione. I due interlocutori hanno infine concordato sul fatto che la nomina di un inviato speciale rappresenta il desiderio degli Stati Uniti di sostenere il dialogo fra Belgrado e Pristina. Scott ha dichiarato che gli Usa continueranno a incoraggiare un ritorno al dialogo, con la chiara posizione che il futuro governo a Pristina dovrà essere pronto a eliminare i dazi sulle merci serbe, mentre da Belgrado ci si aspetta che intraprenda passi verso una normalizzazione dei rapporti. (Seb)