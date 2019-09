Infrastrutture: avviato in Kosovo il rifacimento della ferrovia Rail Route 10 (5)

- "L'assegnazione di questo importante appalto - è il commento di Edoardo Rossi, presidente di Gcf - premia non solo l'impegno profuso nelle settimane di progettazione ma la qualità esecutiva riscontrabile in tutti i nostri cantieri italiani ed esteri. Iniziamo il nostro lavoro in Kosovo ben consapevoli della rilevanza che questo progetto avrà per lo sviluppo del Paese e sapremo onorare la fiducia riposta nella nostra Azienda mettendo a disposizione le nostre migliori energie e competenze".Il cantiere di rinnovamento ferroviario seguirà il tracciato attuale e, progredendo da Fushë Kosovë, nelle previsioni raggiungerà Hani i Elezit in 24 mesi. In questo modo la linea ferroviaria che collega la capitale alla Macedonia e che, verso nord, la connette ai Paesi Europei, sarà conforme ai parametri europei di sicurezza ed efficienza ed integrata nella rete internazionale. Il finanziamento del progetto è assicurato dal Governo tramite un prestito della Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (Bers), e attraverso fondi Ispa. (segue) (Com)