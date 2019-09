Serbia-Grecia: presidente Vucic incontra premier greco Mitsotakis a margine Assemblea Onu

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto un colloquio con il premier greco Kyriakos Mitsotakis a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Secondo quanto riporta un comunicato della presidenza serba, al centro della riunione sono stati i rapporti bilaterali fra i due paesi, la situazione regionale e il percorso europeo della Serbia. Il presidente Vucic ha chiesto al premer greco di non modificare la posizione rispetto al Kosovo, che non viene riconosciuto dalla Grecia come Stato indipendente. Il premier Mitsotakis ha detto che la Grecia sostiene il dialogo, e che non cambierà la propria posizione circa il non riconoscimento del Kosovo. L'incontro con Mitsotakis fa parte delle riunioni bilaterali in agenda per Vucic nel corso della sua permanenza a New York in occasione dell'Assemblea generale Onu. (Seb)