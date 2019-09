Serbia-Germania: previsto incontro fra presidente Vucic e Merkel a margine Assemblea Onu (2)

- "Il cancelliere Merkel ha chiesto un incontro bilaterale con il presidente Vucic a New York", dicevano le fonti del giornale aggiungendo che "comunque il tema più importante sarà la prospettiva del dialogo Belgrado-Pristina dopo il vuoto lasciato dal governo kosovaro che si è sciolto". Secondo il giornale, infine, l'obiettivo dell'incontro sarà esaminare la situazione per trovare il modo di proseguire il dialogo interrotto subito dopo le elezioni kosovare del 6 ottobre. Si è tenuto il 18 settembre a Berlino un incontro fra il cancelliere tedesco Angela Merkel e la premier serba Ana Brnabic. Secondo quest'ultima, il colloquio è servito a rafforzare ulteriormente gli eccellenti rapporti bilaterali fra Serbia e Germania ma resta "un unico punto di disaccordo", ovvero la questione kosovara. La riunione ha affrontato i rapporti politici ed economici fra i due paesi ma anche la situazione regionale e il nodo del Kosovo. Al termine della riunione Merkel non ha voluto approfondire con i giornalisti le notizie, emerse nei giorni precedenti, sulla possibile nomina di un inviato speciale tedesco per la questione kosovara. Il cancelliere ha detto di non poter dire nulla riguardo alle informazioni apparse sull'eventuale nomina di un inviato da parte di Francia e Germania. Occorre proseguire, ha aggiunto, nella ricerca di una soluzione alla questione del Kosovo. (segue) (Seb)