Kosovo: rappresentanza Ue, elezioni 6 ottobre siano trasparenti e inclusive

- La rappresentanza dell'Unione europea in Kosovo ha diffuso un comunicato oggi nel quale invita le autorità kosovare a garantire lo svolgimento di elezioni "pacifiche, trasparenti, inclusive ed in linea con gli standard internazionali" il prossimo 6 ottobre. "In seguito ad un invito da parte del presidente Hashim Thaci, una missione di osservazione elettorale dell'Ue è stata dispiegata per monitorare le elezioni anticipate il 6 ottobre 2019. Le elezioni sono una delle componenti fondamentali della democrazia. Esse rappresentano un'opportunità per i cittadini del Kosovo di esercitare il loro diritto democratico di voto e di eleggere i loro leader", si legge nella nota diffusa dalla rappresentanza Ue a Prsitina. L'Ue, come anche l'Osce, ha annunciato nelle scorse settimane il dispiegamento di una missione di osservazione elettorale per il voto anticipato del 6 ottobre in Kosovo. (segue) (Kop)