Serbia: presidente Vucic incontra segretario generale Onu, focus su rapporti con Kosovo

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha incontrato oggi il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel quadro dell’Assemblea generale attualmente in corso a New York. Lo riferisce l’emittente “Rts”, aggiungendo che i rapporti con il Kosovo sono stati il principale argomento di discussione durante il colloquio. “La Serbia ringrazia le Nazioni Unite per il loro sostegno alla pace e alla stabilità internazionale: continueremo ad impegnarci per promuovere ancora di più questi valori”, ha scritto il capo dello Stato serbo sul suo profilo Instagram. (Seb)