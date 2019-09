Serbia-Usa: ambasciatore Scott, accordo Belgrado-Pristina attraverso dialogo (2)

- La premier della Serbia Ana Brnabic ha ricevuto oggi l'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado Kyle Scott in visita di commiato. Secondo una nota del governo serbo, Brnabic ha dichiarato che la positiva cooperazione avuta con Scott ha contribuito al rafforzamento delle relazioni e ad una migliore comprensione reciproca fra Serbia e Stati Uniti. L'ambasciatore Scott ha valutato positivamente la cooperazione avuta negli ultimi tre anni e mezzo, osservando che gli investimenti Usa in Serbia sono cresciuti e le compagnie mostrano un grande interesse per nuovi investimenti. La premier ha infine detto di tenere in alta considerazione il sostegno degli Stati Uniti nell'attuazione delle riforme necessarie per il cammino della Serbia verso l'Unione europea, in particolare nel campo dei diritti civili e nella pubblica amministrazione. (segue) (Seb)