Serbia-Usa: ambasciatore Scott, accordo Belgrado-Pristina attraverso dialogo (3)

- Lo scorso 19 settembre il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto l'ambasciatore Scott in visita di commiato. Secondo una nota presidenziale, Vucic ha ringraziato Scott per il contributo dato all'avanzamento dei rapporti fra Serbia e Stati Uniti. "Fra Serbia e Usa c'è più comprensione", ha dichiarato Vucic aggiungendo che il dialogo politico è più intenso e l'interesse degli investitori Usa è più evidente. L'ambasciatore Scott ha detto di essere stato testimone di un importante aumento degli investimenti Usa in Serbia, confermato dal fatto che oggi le società statunitensi impiegano circa 20 mila lavoratori nel paese balcanico. (segue) (Seb)