Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, serve piena reciprocità verso la Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione di una completa reciprocità nei confronti della Serbia metterà fine alle pressioni internazionali sul Kosovo: lo ha affermato Albin Kurti, leader e candidato a primo ministro del Movimento Vetevendosje, in un'intervista al quotidiano "Koha". In ogni caso, ha precisato Kurti, i dazi al 100 per cento imposti sull'importazione di prodotti serbi non sono stati un'idea sostenuta dal Vetevendosje. In caso di vittoria alle elezioni del 6 ottobre, secondo Kurti, ci sarà una valutazione di 33 accordi raggiunti fino ad ora a Bruxelles tra Kosovo e Serbia per determinare il loro effetto sulla vita delle persone. Secondo Kurti, il dialogo dovrà essere guidato dal governo del Kosovo e "dovremmo avere un dialogo sul dialogo, in modo che il processo sia ben preparato". (segue) (Kop)