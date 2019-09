Kosovo-Grecia: a New York incontro tra presidente Thaci e premier Mitsotakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tempo che Kosovo e Grecia approfondiscano i loro rapporti bilaterali: questo il commento del presidente kosovaro Hashim Thaci dopo l'incontro di oggi a New York, a margine dei lavori dell'Assemblea generale Onu, con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Secondo Thaci, tali rapporti sono essenziali per il sostegno di Atene nel processo di integrazione euro-atlantica di Pristina. "Abbiamo concordato di valutare le opportunità per rafforzare la nostra cooperazione economica e commerciale", ha dichiarato Thaci. La Grecia è al momento uno dei cinque paesi dell'Unione europea che ancora non riconosce l'indipendenza del Kosovo. (Kop)