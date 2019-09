America Latina: Brasile sottrae a Venezuela ruolo di maggiore produttore di petrolio nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) ha evidenziato che il Brasile sta assumendo sempre più un ruolo di rilievo come produttore di petrolio in Sudamerica a discapito del Venezuela, paese che detiene le maggiori riserve di petrolio al mondo ma che è alle prese con una grave crisi economica e politica da ormai oltre cinque anni. In uno studio presentato a settembre, il ruolo del Venezuela sullo scacchiere geo-energetico regionale è praticamente omesso dall'Aie, se non nella parte in cui viene sottolineato che il Prodotto interno lordo (Pil) del paese si contrarrà quest'anno del 35 per cento. "La situazione è così caotica che è difficile anche raccogliere dati precisi", avverte l'Aie che sottolinea quanto la produzione di greggio sia diminuita di oltre il 23 per cento dalla fine del 2018. (segue) (Brb)