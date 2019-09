Infrastrutture: avviato in Kosovo il rifacimento della ferrovia Rail Route 10 (2)

- La tratta in lavorazione è lunga circa 67 chilometri (il 45 per cento dell'intera linea) e dovrà essere sostanzialmente ricostruita e predisposta per le successive fasi che, con ulteriori gare, provvederanno all'elettrificazione, al segnalamento e alle telecomunicazioni. Per quanto riguarda l'armamento ferroviario l'importo dell'appalto assegnato a Gcf da Infrakos (Kosovo Railways Infrastructure: gestore delle ferrovie) è di circa 78 milioni di euro. "Si tratta di un cantiere particolarmente complesso - spiega Roberto Accinelli, Project Manager Gcf - che annovera sia opere tipiche del rinnovamento ferroviario, come la sostituzione di rotaie, traversine e ballast, sia interventi ed opere civili che, lungo l'intera tratta, riguardano sottopassi, gallerie, ponti, stazioni". (segue) (Com)