Infrastrutture: avviato in Kosovo il rifacimento della ferrovia Rail Route 10 (3)

- Nelle scorse settimane, mentre si avviavano le verifiche preliminari di carattere topografico, e si provvedeva alla stesura dei piani operativi e alla formazione sul campo del personale in gran parte reclutato in loco, GCF ha fatto confluire nel cantiere principale, nei pressi della Capitale, un consistente parco macchine. Un lungo serpentone giallo che ha attraversato i Balcani da Trieste a Pristina portando in loco locomotori, carri e macchine ad alta efficienza tra cui rincalzatrici, profilatrici, stabilizzatrici, così come l'intero, copioso ventaglio di macchine destinato alle opere civili: escavatori, rulli, autocarri, mezzi strada-rotaia. L'attuale linea, a binario unico e risalente a fine '800, dovrà sostanzialmente essere ricostruita e resa conforme agli standard europei consentendo di portare la velocità a 120 km/h, di potenziare il flusso delle merci con treni più potenti, pesanti e veloci, di rendere più confortevole il traffico passeggeri. In una parola - come sottolineato da politici e autorità kosovare nella cerimonia ufficiale di avvio lavori - dovrà essere all'altezza del compito che le è assegnato: connettere la regione del Kosovo alla rete europea ed internazionale, contribuendo allo sviluppo dell'intera economia nazionale e dell'area dei Balcani. (segue) (Com)