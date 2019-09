Infrastrutture: avviato in Kosovo il rifacimento della ferrovia Rail Route 10 (4)

- Considerevole, in effetti, l'inventario delle opere che, lungo la linea ferroviaria kosovara, attendono il restauro da parte di GCF. Si tratta di 14 ponti a struttura in calcestruzzo armato da ricostruire, 14 ponti in ferro da rinforzare, 6 ulteriori ponti da riparare con interventi minori; 6 gallerie da allargare e consolidare, 1 tunnel da ricostruire, 36 passaggi a livello, su sterrato o su asfalto, da sostituire per una lunghezza complessiva di circa 10 chilometri di nuove pavimentazioni stradali. Misure di protezione permanente prevedono la costruzione di circa 14 km di muri di contenimento, e di circa 3,2 km di gabbione a parete, su entrambi i lati del tracciato ferroviario. Consistenti, anche, le opere di drenaggio che riguarderanno tubazioni sotterranee, una trentina di canali, un'ottantina di tombini scatolari. E per finire 8 stazioni ferroviarie sono da ammodernare, così come le piattaforme delle stazioni stesse e di ulteriori 5 fermate. Per quanto riguarda il tracciato ferroviario il rinnovamento riguarderà l'intera lunghezza di 66,83 km del binario principale, oltre a 12,76 chilometri di binari secondari, per una lunghezza complessiva di ferrovia da rinnovare di 79,58 km. Si inizierà dal rifacimento del rilevato, in modo da adeguarlo agli standard europei e renderlo idoneo a sopportare un traffico più consistente, per proseguire con la ricostruzione della massicciata in ballast e provvedere infine all'armamento con l'impiego di rotaie di tipo 60E1 e traverse in calcestruzzo B70. (segue) (Com)