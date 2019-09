Serbia-Germania: previsto incontro fra presidente Vucic e Merkel a margine Assemblea Onu

- E' previsto per oggi un incontro bilaterale fra il presidente della Serbia Aleksandar Vucic e il cancelliere tedesco Angela Merkel a margine dell'Assemblea generale Onu a New York: lo riferisce l'emittente serba "Rts", precisando che il capo dello Stato serbo è arrivato ieri negli Stati Uniti per partecipare ai avori dell'Assemblea. Nei giorni scorsi Vucic ha detto che avrà numerosi incontri bilaterali in occasione dell'Assemblea generale, aggiungendo che vedrà anche il cancelliere tedesco Angela Merkel. Tutti i colloqui a New York, ha aggiunto, saranno "difficili" perché il Kosovo sarà il tema dominante. "Quei colloqui sono difficili. Avrò una riunione anche con il ministro russo (degli Esteri) Sergej Lavrov", ha aggiunto Vucic. Il quotidiano "Blic" riportava in precedenza, citando fonti riservate, che il cancelliere tedesco Angela Merkel avrebbe inviato al presidente della Serbia Aleksandar Vucic un invito per un incontro a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. (segue) (Seb)