Serbia-Germania: presidente Vucic, cancelliere Merkel a Belgrado prima di fine mandato

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel potrebbe recarsi in visita in Serbia prima della scadenza del suo mandato: lo ha dichiarato oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic parlando con i giornalisti al termine di un incontro con Merkel avvenuto a margine dell'Assemblea generale Onu a New York. Vucic ha detto che Merkel "ha promesso che visiterà" la Serbia. A proposito della riunione odierna, il capo dello Stato serbo ha precisato che i temi affrontati sono stati quelli economici oltre che la questione kosovara. La Germania e la stessa Merkel, ha osservato Vucic, hanno espresso più volte la posizione contraria ai dazi introdotti da Pristina sulle merci serbe. Nella riunione odierna, infine, il presidente serbo ha "avuto modo di sentire" che il piano del cancelliere tedesco e del presidente francese Emmanuel Macron è di riprendere al più presto i colloqui e fare una riunione a livello regionale. "Non ho alcun dubbio che l'Europa desideri una soluzione al problema (del Kosovo) e che la Germania insisterà su questo", ha commentato Vucic. (Seb)