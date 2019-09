Usa: fiducia dei consumatori statunitensi in calo a settembre

- La fiducia dei consumatori statunitensi è calata bruscamente a settembre, un dato che indica come le crescenti incertezze economiche stiano mettendo a dura prova le famiglie negli Stati Uniti. Il Conference Board, gruppo di ricerca Usa, ha dichiarato oggi, 24 settembre, che l'indice di fiducia dei consumatori è sceso a 125,1 a settembre rispetto ad una lettura rivista di agosto del 134,2. Le valutazioni dei consumatori sulle attuali condizioni economiche e aspettative per i prossimi sei mesi sono scivolate probabilmente per via dell'escalation delle tensioni commerciali e tariffarie della fine di agosto. La spesa dei consumatori, che rappresenta circa il 70 per cento dell'attività economica degli Stati Uniti, ha finora protetto l'economia da alcuni degli effetti negativi delle tensioni tariffarie e commerciali. Tuttavia, gli economisti hanno affermato che sebbene la fiducia dei consumatori sia diventata più volatile, per via delle incertezze che probabilmente trattengono molte aziende e famiglie, l'economia statunitense sembra comunque dotata di resilienza. (Was)