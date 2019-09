I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: presidente Thaci, relazioni con Usa e Ue non saranno mai danneggiate - Le relazioni tra il Kosovo e gli Stati Uniti e l’Unione europea non saranno mai danneggiate. Lo ha detto il presidente del Kosovo Hashim Thaci in un'intervista all’emittente “Voice of America”, durante una visita in Iowa dove ha incontrato in precedenza il governatore dello Stato Usa Kim Reynolds. Thaci ha spiegato “che i governi (kosovari) possono andare e venire”, ma che i rapporti di Pristina con Washington e Bruxelles non saranno mai messe in discussione. Il presidente ha poi affermato che il nuovo governo, che dovrebbe formarsi dopo le elezioni del 6 ottobre, dovrà “immediatamente” affrontare le nuove sfide che attendo il paese. "Inizialmente, ci saranno priorità interne e poi ci saranno discussioni sulla possibilità di superare tutti gli ostacoli per la ripresa del dialogo", ha detto Thaci in riferimento ai negoziati con la Serbia per la normalizzazione dei rapporti, aggiungendo che è richiesto un dibattito interno tra partiti politici, governo, parlamento e società civile per quanto riguarda la misura dei dazi del 100 percento fissata per le merci provenienti dalla Serbia e dalla Bosnia. Il capo di Stato si è inoltre soffermato sulla recente nomina di Matthew Palmer come inviato speciale Usa per i Balcani occidentali, osservando come sia un” chiaro messaggio” di politica attiva di Washington nella regione e nell’ambito del dialogo tra Pristina e Belgrado. (segue) (Res)