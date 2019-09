Infrastrutture: avviato in Kosovo il rifacimento della ferrovia Rail Route 10 (6)

- "Questo progetto ha un impatto positivo non solo per l'economia del paese, ma anche per tutta la regione", ha sottolineato ai giornalisti Agron Thaci, Chief Executive InfraKos. L'avvio dei lavori sulla rete ferroviaria Kosovara costituirà in effetti un efficace volano di sviluppo, anche nell'immediato, per le imprese locali e per l'occupazione, grazie alle significative opportunità che Gcf potrà offrire agli operatori locali con i contratti di approvvigionamento di materiali, attrezzature, prestazioni d'opera. Allo stesso modo il progetto di rinnovamento ferroviario creerà occasione di lavoro per decine di kosovari che saranno assunti, formati ed inseriti nelle squadre miste e nei cantieri Gcf. (Com)