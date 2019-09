Serbia-Usa: ambasciatore Scott, accordo Belgrado-Pristina attraverso dialogo

- Un accordo per la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina può vedere un progresso solo attraverso il proseguimento del dialogo: lo ha detto l'ambasciatore uscente degli Stati Uniti a Belgrado, Kyle Scott, per il quotidiano serbo "Blic". "Gli Stati Uniti hanno già da tempo nominato un inviato speciale per i Balcani occidentali per poter progredire. Però non possiamo desiderare (questo progresso) più di voi che siete all'interno della regione", ha osservato Scott aggiungendo che la Serbia "deve smettere di fare lobby" per un ritiro del riconoscimento del Kosovo fra i paesi del mondo. Scott ha poi detto di non capire "come l'umiliazione dei partner" nelle trattative può portare ad un accordo. "La campagna per un ritiro del riconoscimento (del Kosovo) non aiuta a riportare le due parti al tavolo delle trattative, e altrettanto si può dire per i dazi (sulle merci serbe) che ha imposto Pristina", ha detto l'ambasciatore Usa. (segue) (Seb)