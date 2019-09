Speciale infrastrutture: avviato in Kosovo il rifacimento della ferrovia Rail Route 10

- A fine giugno una cerimonia ufficiale, presenti le più alte autorità politiche del Kosovo, aveva salutato l'avvio del progetto di rinnovamento ferroviario, uno dei maggiori investimenti infrastrutturali della regione balcanica: ora, dopo alcune settimane dedicate a verifiche e studi preliminari, il cantiere Gcf può dirsi pienamente operativo. Lo riferisce un comunicato stampa secondo cui in due anni consegnerà al Kosovo una linea ferroviaria interamente ricostruita e davvero "europea". Il contratto, firmato a febbraio, riguarda la ricostruzione della linea Fushë Kosovë - Hani i Elezit, la tratta kosovara della Rail Route 10 che dalla capitale Pristina si dirige a sud raggiungendo il confine con la Macedonia. Si tratta del primo dei tre segmenti in cui è stato suddiviso, con altrettante fasi operative, l'ambizioso progetto di rinnovamento integrale dell'arteria ferroviaria centrale del Paese, un binario unico di 148 chilometri che, lungo l'asse Belgrado- Skopje, attraversa l'intero Paese da Leshak, presso la frontiera con la Serbia, ad Hani i Elezit sul confine con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia. La tratta in lavorazione è lunga circa 67 chilometri (il 45 per cento dell'intera linea) e dovrà essere sostanzialmente ricostruita e predisposta per le successive fasi che, con ulteriori gare, provvederanno all'elettrificazione, al segnalamento e alle telecomunicazioni. Per quanto riguarda l'armamento ferroviario l'importo dell'appalto assegnato a Gcf da Infrakos (Kosovo Railways Infrastructure: gestore delle ferrovie) è di circa 78 milioni di euro. "Si tratta di un cantiere particolarmente complesso - spiega Roberto Accinelli, Project Manager Gcf - che annovera sia opere tipiche del rinnovamento ferroviario, come la sostituzione di rotaie, traversine e ballast, sia interventi ed opere civili che, lungo l'intera tratta, riguardano sottopassi, gallerie, ponti, stazioni". (Com)