I fatti del giorno - Balcani (3)

- Balcani: presidente croata Grabar-Kitarovic, scambio territori Serbia-Kosovo "aprirebbe il vaso di Pandora" - Un eventuale scambio di territori tra la Serbia e il Kosovo "aprirebbe nuovamente il vaso di Pandora nei Balcani". Lo ha affermato la presidente della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic durante l'incontro, tenutosi a New York, con il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Secondo quanto riferisce l'agenzia "Fena", Grabar-Kitarovic ha ribadito che "la Croazia, da leader regionale, farà il possibile per aiutare l'ulteriore stabilizzazione della situazione nell'area e la risoluzione delle questioni ancora aperte". Grabar-Kitarovic ha inoltre affermato che la Croazia "intende sfruttare la prossima presidenza europea per sostenere anche il proprio vicinato". (segue) (Res)