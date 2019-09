Ue: Battilocchio (FI), Italia sia protagonista relazioni con Paesi balcanici

- Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, a margine dell'audizione alla Camera del ministro degli Affari europei, Vincenzo Amendola, ha affermato che "è basilare che, in questa fase complessa, in cui si apriranno nuove sfide legate all'allargamento ed alla nuova politica di Vicinato, il nostro Paese sia protagonista proattivo delle relazioni Ue con i Paesi balcanici. E' nodale seguire da vicino in particolare il percorso di Albania e Macedonia del Nord, ma anche di Serbia e Kosovo, Paese nel quale", ha continuato il parlamentare, "sono ancora impegnati tanti nostri ragazzi nell'ambito della missione Kfor. L'Italia ha un legame forte, da sempre, con questi Paesi e deve porsi come interlocutore privilegiato anche per rafforzare e difendere le collaborazioni e le sinergie avviate da nostri connazionali in questa area che ha una valenza strategica nodale nello scacchiere geopolitico e non solo. Va garantito un possibile tragitto lineare di queste realtà verso Bruxelles, ma non come nel caso dell'allargamento ad Est: bisogna procedere", ha concluso Battilocchio, "senza accelerazioni repentine che, come accaduto nel passato, possano creare problematiche e criticità di integrazione nella famiglia europea". (Rin)