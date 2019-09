Italia-Algeria: colloquio tra Di Maio e omologo algerino su Libia e temi bilaterali

- Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi un colloquio con il suo omologo algerino Sabri Boukadoum, a latere dei lavori dell'UNGA a New York. Lo si apprende da una nota della Farnesina. Al centro dell'incontro i principali temi bilaterali e regionali di interesse comune. Il ministro Di Maio ha rinnovato al suo interlocutore i propri auspici che l'Algeria possa proseguire pacificamente e democraticamente sulla via dello sviluppo, dell'inclusione e della giustizia sociale. "È forte da parte italiana il desiderio di approfondire le relazioni bilaterali tra i nostri Paesi, attraverso gli esistenti strumenti di cooperazione politica, economica, energetica e industriale, a partire dal Dialogo strategico sulle questioni politiche e di sicurezza e dai vertici intergovernativi", ha affermato il ministro Di Maio. (segue) (Com)