Speciale difesa: Germania-Serbia, incontro cancelliere Merkel e premier Brnabic, "unico punto di disaccordo" è il Kosovo

- L'incontro fra il cancelliere tedesco Angela Merkel e la premier serba Ana Brnabic è servito a rafforzare ulteriormente gli eccellenti rapporti bilaterali fra Serbia e Germania, ma resta "un unico punto di disaccordo", ovvero la questione kosovara: è questa la sintesi della giornata che emerge dalla conferenza stampa tenuta a Berlino a fine incontro. Il colloquio fra Merkel e Brnabic ha affrontato i rapporti politici ed economici fra i due paesi ma anche la situazione regionale e il nodo della questione kosovara. Al termine della riunione Merkel non ha voluto approfondire con i giornalisti le notizie, emerse nelle scorse ore, sulla possibile nomina di un inviato speciale tedesco per la questione kosovara. Il cancelliere ha detto di non poter dire nulla riguardo alle informazioni apparse sull'eventuale nomina di un inviato da parte di Francia e Germania. Occorre proseguire, ha aggiunto, nella ricerca di una soluzione alla questione del Kosovo. "La Germania e la Francia hanno tentato e ancora tentano di fare in modo che questo dialogo riparta, come pure che si faccia qualcosa riguardo alla questione dei dazi che Pristina ha introdotto sui prodotti della Serbia centrale affinché il commercio si sviluppi senza ostacoli", ha detto ancora il cancelliere ricordando che il dialogo è stato interrotto dopo i dazi introdotti da Pristina. Un proseguimento del dialogo, ha infine detto Merkel, verrà discusso dopo le elezioni che si terranno in Kosovo a ottobre. "Fino ad ora non è stato possibile riprendere il dialogo a causa delle tasse", ha detto Merkel. La questione del Kosovo "è l'unico punto di disaccordo" fra la Serbia e la Germania, ha detto invece la premier serba Brnabic in conferenza stampa. "Per quanto possiamo non concordare a volte, la cosa più importante per me è che parliamo, che ascoltiamo un parere e un consiglio e che vediamo se insieme possiamo avvicinare le posizioni arrivando così ad una soluzione a lungo termine e sostenibile. Senza una storica riappacificazione fra serbi e albanesi non ci sarà un futuro diverso per i Balcani", ha detto Brnabic. (Seb)