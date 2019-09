Serbia-Germania: fonti stampa, Merkel chiede incontro con Vucic a margine Assemblea Onu (3)

- "La Germania e la Francia hanno tentato e ancora tentano di fare in modo che questo dialogo riparta, come pure che si faccia qualcosa riguardo alla questione dei dazi che Pristina ha introdotto sui prodotti della Serbia centrale affinché il commercio si sviluppi senza ostacoli", ha detto ancora il cancelliere ricordando che il dialogo è stato interrotto dopo le tasse introdotte da Pristina. Un proseguimento del dialogo, ha infine detto Merkel, verrà discusso dopo le elezioni che si terranno in Kosovo a ottobre. "Fino ad ora non è stato possibile riprendere il dialogo a causa delle tasse", ha detto Merkel. La questione del Kosovo "è l'unico punto di disaccordo" fra la Serbia e la Germania, ha detto invece la premier serba Brnabic in conferenza stampa. (segue) (Seb)