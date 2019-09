I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia-Germania: fonti stampa, Merkel chiede incontro con Vucic a margine Assemblea Onu - Il cancelliere tedesco Angela Merkel avrebbe inviato al presidente della Serbia Aleksandar Vucic un invito per un incontro a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che aprirà il 24 settembre: lo scrive il quotidiano "Blic" citando fonti riservate. "Il cancelliere Merkel ha chiesto un incontro bilaterale con il presidente Vucic a New York", dicono le fonti del giornale aggiungendo che "comunque il tema più importante sarà la prospettiva del dialogo Belgrado-Pristina dopo il vuoto lasciato dal governo kosovaro che si è sciolto". Secondo il giornale, infine, l'obiettivo dell'incontro sarà esaminare la situazione per trovare il modo di proseguire il dialogo interrotto subito dopo le elezioni kosovare del 6 ottobre. (segue) (Res)