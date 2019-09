Difesa: capo di Stato maggiore Esercito Farina a ventennale ingresso in Kosovo del contingente italiano

- Conclusa con una cerimonia militare in piazza Carlo II, alla presenza del capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, del Comandante generale dell'Arma del Carabinieri, generale di Corpo d'armata Giovanni Nistri, degli ex Comandanti del contingente italiano in Kosovo, del sindaco di Caserta e di altre autorità locali, la due giorni di celebrazioni per il ventennale dell'ingresso del contingente italiano in Kosovo, avvenuto nel giugno del 1999. Lo riferisce un comunicato stampa. La manifestazione è stata aperta ufficialmente ieri nei saloni della Reggia di Caserta con la conferenza storico rievocativa tenuta dal generale (in quiescenza) Mauro Del Vecchio, primo comandante del Contingente Italiano in Kosovo e Comandante della Brigata Bersaglieri "Garibaldi" che ha ripercorso l'ingresso nei territori kosovari dei militari italiani raccontando la sua esperienza, corredata altresì da quella degli altri Comandanti presenti, tra i quali il Generale di Corpo d'armata Carlo Cabigiosu primo comandante italiano della Forza Nato di Kfor. corollario della conferenza è stata allestita una mostra video fotografica riferita agli accadimenti di quel periodo. (segue) (Com)