Difesa: capo di Stato maggiore Esercito Farina a ventennale ingresso in Kosovo del contingente italiano (2)

- Durante la cerimonia militare in piazza, in cui erano presenti i reparti e molti dei protagonisti che nel 1999 diedero inizio alla missione, il generale Farina, anch'egli ex comandante della Kosovo Force da settembre 2013 a settembre 2014, ha sottolineato quanto Kfor sia una missione importante che contribuisce alla stabilizzazione dei Balcani occidentali e, in termini più ampi, dell'intera Europa; aggiungendo che in tale ambito l'Esercito italiano svolge un ruolo primario sia per il mantenimento della sicurezza nell'area sia per l'integrazione degli attori regionali con l'Unione Europea. Ha poi proseguito: " la nostra tradizione culturale improntata al dialogo e al rispetto verso il prossimo e la formazione attenta e costante dei nostri militari sono stati elementi fondamentali per ottenere in Kosovo la fiducia, la sinergia, il dialogo e il rispetto tra le parti. I Comandanti e i Soldati italiani dell'Esercito, dei Carabinieri e dell'Aeronautica e della Marina che negli anni hanno operato in Kosovo hanno sempre dimostrato altissima preparazione e ferma determinazione sul campo coniugando l'uso proporzionato della forza con un atteggiamento proattivo e imparziale fra le parti. Solo con un approccio multidimensionale, coordinato e integrato con ogni altro soggetto operante sul campo è possibile ottenere grandi risultati. Questi aspetti sono infatti alla base del motto More Together che coniai durante il mio mandato da Comandante di Kfor". (segue) (Com)