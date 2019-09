Kosovo: inizia missione monitoraggio elettorale dell’Ue per le parlamentari

- La missione di monitoraggio elettorale dell’Unione europea è giunta ieri in Kosovo con l’intento di prevenire eventuali irregolarità prima e durante il processo del voto per le parlamentari previsto il prossimo 6 ottobre. A guidare la missione è l’europarlamentare tedesca, Viola von Cramon-Taubadel, stando a quanto riporta il quotidiano kosovaro “Koha”. Cramon-Taubadel ha già incontrato il presidente della Commissione elettorale centrale Valdete Daka, rappresentanti del ministero degli Affari Esteri e leader e candidati di partiti politici. “Come missione di monitoraggio non siamo interessati all'esito delle elezioni; non abbiamo interesse a vedere vincere un determinato candidato o partito. Speriamo onestamente che la nostra presenza avrà un effetto positivo nel prevenire potenziali cattive pratiche nel processo di voto”, ha detto la capo missione in una conferenza stampa di presentazione delle attività che si svolgeranno nei prossimi giorni.(Kop)