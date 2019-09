Kosovo-Serbia: ambasciatore britannico Abbott, modifiche ai confini danno alla stabilità (2)

- Il nuovo rappresentante speciale degli Stati Unti per i Balcani occidentali, Matthew Palmer, ha spiegato in precedenza che parte centrale dell’accordo tra Serbia e Kosovo deve essere il reciproco riconoscimento. Palmer ha chiarito, in una dichiarazione all’agenzia di stampa “Tanjug”, di avere come obiettivo di portare i rappresentanti dei due paesi al tavolo dei negoziati al più presto possibile. Il diplomatico ha poi affermato che un accordo sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina trasformerebbe tutti i Balcani occidentali a favore di "un percorso europeo aperto verso la Serbia e il Kosovo". “La soluzione della questione del Kosovo è molto importante nella mia agenda. Abbiamo l'opportunità e vogliamo coglierla", ha evidenziato Palmer aggiungendo. "Abbiamo elezioni in Kosovo il 6 ottobre e in Serbia in primavera. Avremo l'opportunità di proseguire i negoziati tra queste due elezioni, che dobbiamo usare. Speriamo che entrambe le parti possano cogliere questa opportunità". Parlmer ha inoltre espresso la speranza che il futuro governo del Kosovo acconsentirà a sospendere la misura dei dazi sulla Serbia consentendo così di riprendere il dialogo mentre Belgrado dovrebbe smettere di fare pressioni con i paesi per revocare il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. (segue) (Kop)